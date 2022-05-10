Filipinler'de yapılan devlet başkanlığı seçiminde resmi olmayan verilere göre, eski diktatör Ferdinand Marcos’un aynı isimli oğlu, seçimin galibi oldu.

Seçimde Marcos'un en büyük rakibi Leni Robredo'nun oy oranı, yüzde 28'de kaldı.

Seçim sonuçları resmi olarak onaylandığında, Marcos mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den görevi devralacak.

Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio devlet başkan yardımcısı oldu

Filipinler’de devlet başkan yardımcılığını, Başkan Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio kazandı.

Resmi olmayan verilere göre, Duterte'nin kızı Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio oyların yüzde 61,25’ini alarak devlet başkan yardımcısı oldu.

Liberal Partiden (LP) Kiko Pangilinan yüzde 17,94 oy alarak ikinci sıraya yerleşirken, onu yüzde 15,93 oyla Senato Başkanı Vicente "Tito" Sotto III izledi.