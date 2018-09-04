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Rusya: Liderler zirvesinin ana gündemi İdlib olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tahran'da düzenlenecek Türkiye-İran-Rusya liderler zirvesinin ana gündem maddelerinden birinin İdlib olacağını açıkladı.

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Rusya: Liderler zirvesinin ana gündemi İdlib olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rus savaş uçaklarını İdlib'i bombaladığı iddialarına ilişkin olarak, "Bu konuda bilgi sahibi değilim" dedi. 

"Ana gündem İdlib olacak"

İdlib'deki durumun hem Moskova hem Şam hem Ankara hem de Tahran'da özel bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Peskov, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek toplantıda ana gündem maddelerinden birinin İdlib olacağını açıkladı. 

İdlib'in durumu Tahran'ın ardından Cenevre'de konuşulacak

Tahran'daki zirvenin ardından 11-12 Eylül'de Cenevre'de , Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ev sahipliğinde "Suriye Anayasa Komitesi Toplantısı" gerçekleşecek.

Özel temsilci Türkiye, İran ve Rusya'yı toplantıya özel olarak davet etmişti.

Kaynak: TRT Haber, Sputnik News

Etiketler: rusya, liderler zirvesi, iran, idlib
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