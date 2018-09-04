Fransız Bakan'dan İngiltere'ye "çatışmaya hazırız" mesajı

Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, CNews'a verdiği bir röportajda, geçen hafta Fransız ve İngiliz balıkçıları arasında meydana gelen deniz tarağı çatışması hakkında açıklamalar yaptı.

"Fransız donanması, çatışma durumunda müdahaleye hazır"

Travert, "Bu şekilde devam edemeyiz, bu şekilde çatışmaya devam edemeyiz. Fransız donanması, denetimlerin yapılmasının yanı sıra, daha fazla çatışmanın patlak vermesi durumunda müdahaleye hazır" dedi.

Deniz tarağı savaşı

Gastronomik yemek kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan deniz tarağı, Büyük Britanya Adası'nı Fransa'dan ayıran Manş Denizi'nin iki kıyısında yoğun bulunuyor. Fransız yasaları 15 Mayıs'tan 1 Ekim'e kadar deniz tarağı avını yasaklıyor.

1 Ekim'de başlayacak av sezonunun açılmasını beklerken Fransa kıyılarının İngiliz balıkçılar tarafından tahrip edilmesine daha fazla katlanamayan Fransız balıkçılar, 1 Ağustos'tan itibaren avlanmaya başlayan İngilizleri kovalamak için kolları sıvamıştı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda, Fransızlar gece yarısı İngiliz balıkçıların Normandiya kıyılarına girmesini engellemek için nöbet tutmaya başlamıştı.

İngilizler, Fransa kıyılarına yaklaşmak için ısrar edince, iki taraf teknelerle birbirlerine girmişti.

Olay, Fransız sahil güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırılmış, İngiliz denizciler Fransa kıyılarından 20 deniz mili uzaklaşarak avlanmaya devam etmişti.

Kaynak: Reuters