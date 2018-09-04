Afganistan'da Hakkani Ağı'nın kurucusu öldü

Son yıllarda Parkinson hastalığıyla mücadele eden Hakkani Ağı'nın kurucusu Celalettin Hakkani'nin geçirdiği felç nedeniyle 10 yıldır yatağa bağlı olduğu belirtildi.

Afganistan'ın güneydoğu eyaletlerine hakim olan Zardran kabilesinin üyesi olan Hakkani, ülkenin Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi mücahit gruplar içinde faaliyet göstermişti.

Hakkani, 1996'da rakip mücahit grupları mağlup ederek başkent Kabil'i ele geçiren Taliban'a katılmıştı. Taliban, ABD'nin 11 Eylül sonrasında Afganistan'ı işgal etmesiyle ABD ve NATO güçleri ile savaşan en önemli gruplardan biri haline gelmişti.

Celalettin Hakkani, 2001'de sağlık sorunları nedeniyle liderliği oğluna devretmişti.

Hakkani Ağı, Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde yer alıyor.

Kaynak: AA