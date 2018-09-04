  • 04 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.694
    EURO 7.743
  • BIST 93266.65
    ALTIN 257.298
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'da Hakkani Ağı'nın kurucusu öldü

Afganistan'da Hakkani Ağı'nın kurucusu öldü

Afganistan Talibanı, birkaç yıldır hasta olan Hakkani Ağı'nın kurucusu Celalettin Hakkani'nin 72 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanda Hakkani Ağının kurucusu öldü

Son yıllarda Parkinson hastalığıyla mücadele eden Hakkani Ağı'nın kurucusu Celalettin Hakkani'nin geçirdiği felç nedeniyle 10 yıldır yatağa bağlı olduğu belirtildi.

Afganistan'ın güneydoğu eyaletlerine hakim olan Zardran kabilesinin üyesi olan Hakkani, ülkenin Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi mücahit gruplar içinde faaliyet göstermişti.

Hakkani, 1996'da rakip mücahit grupları mağlup ederek başkent Kabil'i ele geçiren Taliban'a katılmıştı. Taliban, ABD'nin 11 Eylül sonrasında Afganistan'ı işgal etmesiyle ABD ve NATO güçleri ile savaşan en önemli gruplardan biri haline gelmişti.

Celalettin Hakkani, 2001'de sağlık sorunları nedeniyle liderliği oğluna devretmişti.

Hakkani Ağı, Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Parkinson, Celalettin Hakkani, Afganistan, Hakkani Ağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER