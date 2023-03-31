Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara değinen Zaharova, Almanya, Denimarka ve İsveç'in olayla ilgili soruşturmayı engellemeye çalıştığına işaret etti.

Zaharova, "Berlin, Kopenhag ve Stokholm soruşturma ile ilgili olaydan doğrudan etkilenen devletlerle işbirliği yapmaya hazır olmadığı taktirde, şeffaflık ve açıklıktan bahsedilemez. Bu konuyu sürekli gündeme getirmeye devam edeceğiz. Batı için bu konu rahatsız edici. Bu konuyu sürekli açacağız ve söz konusu ülkeleri bu konuya döndüreceğiz, ulusal soruşturma ile ilgili rapor isteyeceğiz." diye konuştu.

Patlamaların bir "terör eylemi" olduğunu belirten Zaharova, olayın arkasındakilerin tespit edilmesi ve bunlara ceza verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye, Suriye, İran, Rusya arasındaki toplantı için hazırlıklar sürüyor"

Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma statüsüne katılması ihtimali ile ilgili sorusunu cevaplayan Zaharova, bu konunun Moskova ve Erivan'da en yüksek düzeydeki temaslarda ele alındığını aktardı.

Zaharova, söz konusu meselenin Ermenistan ile müttefik ilişkilere uygun şekilde çözüleceği umudunu paylaştı.

Sözcü Zaharova, Türkiye, Suriye, İran, Rusya'nın bakan yardımcıları düzeyinde yapılması planlanan toplantı için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.