Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 00:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alev topuna dönen araç direğe çarparak durabildi: Sürücü son anda kurtuldu
Meksika'da alev alev yanan aracın sürücüsü son anda kurtulmayı başardı. Metrelerce ilerleyen sürücüsüz araç, direğe çarparak durabildi.
Meksika’nın San Pedro şehrinde alev topuna dönen araç paniğe neden oldu.
Sürücünün yangını fark ederek araçtan hemen inmesinin ardından araç, yanar halde metrelerce yol gitti.
Bir direğe çarparak durabilen araç, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının araçtaki mekanik bir arıza sonucu çıktığı belirtildi.
Yetkililer, sürücünün aracı durdurmaya fırsat bulamadığı için otomobilin bir süre alevler içinde yokuş aşağı gittiğini söyledi.
Etiketler: Meksika
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