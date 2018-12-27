Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in önceki gün düzenlediği hava saldırılarının, Şam ve Beyrut havalimanlarına inen iki yolcu uçağı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Hava saldırısının detaylarını kamuoyuyla paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, "İsrail'e ait 6 F-16 savaş uçağı, Lübnan hava sahasından Suriye topraklarına hava saldırısı düzenleyerek, iki yolcu uçağı için tehdit oluşturdu. İsrail ordusunun saldırısı, Rusya'ya ait olmayan yolcu uçakları Beyrut ve Şam havalimanlarına iniş yaptığı sırada düzenlendi." dedi.

İsrail ordusu da açıklama yapmıştı

İsrail ordusundan dün gece yapılan yazılı açıklamada, "Suriye tarafından ateşlenen bir uçaksavar füzesi hava savunma sistemimiz tarafından imha edildi" ifadesi kullanılmıştı.

İsrail tarafında herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili daha fazla detaya yer verilmemişti.

Suriye'ye ait resmi haber ajansı SANA ise, "Hava savunma sistemlerimiz Şam'ın batı kırsalında düşman hedeflere karşılık verdi" açıklamasını yapmıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Reuters, Sputnik International