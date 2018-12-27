Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey ile Güney arasında inşası planlanan demir yolu ve kara yolu projeleri için Kuzey Kore'ye bağlı sınır kenti Kaesong'da sembolik temel atma töreni yapıldı.

Haberde, yaklaşık 100 kişilik heyetin kendilerine tahsis edilen özel trenle sınırı geçerek Kuzey'deki Panmun istasyonuna geldiği belirtildi.

Güney Kore heyetinde Ulaştırma Bakanı Kim Hyun-mee ve Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon'un yanı sıra parlamentoda grubu bulunan partilerin temsilcileriyle Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı ifade edildi.

Törene Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerinin yanı sıra Çin, Rusya ve Moğolistan'dan temsilciler katıldı.

Korelerarası ilişkiler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in nisanda düzenledikleri tarihi zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanmasının yanı sıra karşılıklı refahı artıracak kalkınma projeleri yürütülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Eylül ayında ikinci kez bir zirvede bir araya gelen liderler iki ülke arasında sınır aşırı demir yolu ve kara yolu ağları kurulması, projeler için yıl sonuna kadar temel atma töreni yapılması konusunda uzlaşmıştı.

Her iki ülkeden yetkililer BM yaptırımlarının çıkardığı engellere rağmen çalışmalarını sürüdürmüştü. Ülkeler 18 günlük fizibilite çalışması için BM'den özel izin almıştı.

Kaynak: AA