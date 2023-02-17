Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın toplantısı düzenledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyareti ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, İsrail'de çeşitli siyasetçilerin iktidara geldiğini ve kendilerine has yaklaşımlar sergilediğini ifade etti.

Zaharova, Rusya ve İsrail arasında Ukrayna meselesi konusunda görüş ayrılığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elbette, İsrail ve bu ülkedeki çeşitli yönetimlerle Ukrayna'daki krizin bazı yönlerinin değerlendirilmesinde ciddi görüş ayrılığımız var. Bunu gizlemiyoruz ve endişelerimizi diplomatik kanallar üzerinden sürekli iletiyoruz ve kamuoyuna açık yorumlar da yapıyoruz. Bunu basın toplantılarında defalarca yaptık. Bunun yanı sıra uluslararası gündemde olan çeşitli konularda güvenilir bir diyalog yürütüyoruz. Ukrayna meselesini de detaylı ve açık şekilde istişare ediyoruz. Birçok konuda, ülkelerimiz arasındaki geleneksel dostane ilişkiler ruhuyla karşılıklı anlayış bulmayı başarıyoruz. Dediğim gibi, Ukrayna konusunda ciddi görüş ayrılığımız var. Bununla birlikte, bu, karşılıklı çıkar sağlayan başka konularda verimli iş birliği sürdürmemizi ve Ukrayna meselesinin çözümü konusunda yapıcı güvenilir diyaloğu engellemiyor."

"Rusya, Türkiye'ye depremler nedeniyle yardımlarını sürdürecek"

Zaharova, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek ülkesinin Türkiye'ye yardım sağladığını dile getirerek, "Enkazdan insanların kurtarılması, insani yardım sevkiyatları, gelen taleplere bir yanıttır. Bu bir dayanışma göstergesidir" dedi.

Rus kurumlarının, Türkiye'nin talepleri doğrultusunda gerekli yardım malzemeleri sağlama yönündeki çalışmalara devam ettiğini dile getiren Zaharova, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki doğal afetin boyutları göz önünde bulundurulduğunda, elbette bu afetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirme ihtimali ile ilgili ise "Bu konuda mutabık kalınırsa, bunu duyuracağız" ifadesini kullandı.

"NATO, Avrupa'daki durumu kasıtlı olarak ağırlaştırmaya devam ediyor"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün NATO ülkeleri savunma bakanları düzeyinde toplantı yapıldığına dikkati çeken Zaharova, "NATO toplantısı, Washington tarafından yönlendirilen ittifakın, Avrupa'daki durumu kasıtlı olarak ağırlaştırmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, bunun, NATO ülkeleri için olumsuz sonuçlar yaratacağını vurgulayarak, "Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını ödeyen Avrupalılar, ittifakın bu tür sorumsuz eylemlerinden muzdarip" ifadesini kullandı.

Bazı Batılı ülkelerin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle vatandaşlarını Rusya ve Belarus'a seyahat etmekten kaçınma ve bu ülkeleri terk etme çağrılarını da değerlendiren Zaharova, bunun "ABD tarafından yapılan bir provokasyon" olduğunu vurguladı.

Zaharova, ABD'nin Rus vatandaşlarına yönelik baskı kurduğunu belirterek, "Hayat ve sağlık için tehlikeli bir ülke olarak ABD'ye gitmeme yönündeki öneriler, bugün her zamankinden daha günceldir" dedi.