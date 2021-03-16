Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 18:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rusya, İngiltere'ye uçuş yasağını 16 Nisan’a kadar uzattı
[Fotoğraf: DHA]
Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere uçuşlarıyla ilgili aldığı havayolu sefer yasağını 16 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, koronavirüsün yayılmasını engellemek üzere Birleşik Krallık ile hava trafiğinin askıya alınma süresini uzatmaya karar verdiğini açıkladı.
Açıklamada, nüfusun sağlığını güvence altına almak için kısıtlamaların 16 Nisan 23.59'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Tedbirleri Rusya
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