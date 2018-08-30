Rusya ilk kez Akdeniz'de tatbikat yapacak

Rus donanması ile hava kuvvetlerinin tarihinde ilk kez Akdeniz’de askeri tatbikat yapacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçakla askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Tatbikat 1-8 Eylül tarihleri arasında

Rusya'nın tatbikat kararı Akdeniz'de etkinliğini artırma çabalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Tatbikatın 1-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Akdeniz’e 3 yeni savaş gemisi gönderildiğini duyurmuştu.

Tatbikat Akdeniz’de 11 bölgede yapılacak

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoda yer alan haritaya göre, tatbikat Akdeniz’de Suriye, Mısır, Libya, Kıbrıs ve Türkiye açıklarında bulunan 11 bölgeyi kapsıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rus donanmasının Akdeniz’de yapacağı tatbikatın Suriye’de İdlib vilayetindeki durum ile ilgisinin olmadığını söylemişti.

Bogdanov, "Tatbikatın İdlib ile ilgili olabileceğini düşünmüyorum. Tatbikatın plan dahilinde olduğunu duydum. Her halükarda İdlib zaten Akdeniz’de bulunmuyor." demişti.

Moskova yönetimi kısa bir süre önce de, Sibirya'da 1981 yılından bu yana ülke tarihinin en büyük tatbikatını yapacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA