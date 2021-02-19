Başkent Moskova'da düzenlenen imza töreninde, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev ile Belarus Ulaştırma ve İletişim Bakanı Aleksey Avramenko bulundu.

Taraflar, Belarus petrol ürünlerinin Rus limanları üzerinden satılmasına yönelik bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu anlaşma, 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak.

Savelyev, törende yaptığı konuşmada, Belarus'un anlaşma kapsamında Rus limanları üzerinden 2021'de en az 2 milyon ton petrol ürünü sevk edeceğini ve bu rakamın 3,5 milyon tonu bulabileceğini söyledi.

AB, Belaruslu yetkililere yaptırım kararı almıştı

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta Ağustos 2020'de düzenlenen seçim sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ve bazı yetkilileri yaptırım listesine dahil etmişti.

Lukaşenko, AB'nin yaptırım kararını eleştirerek, Belarus'un petrol ürünlerini AB üyesi Litvanya ve Letonya'daki limanlar üzerinden sevk etmeyi durdurabileceklerini açıklamıştı.

Belarus yılda ortalama 5-6 milyar dolar değerinde petrol ürünü ihraç ediyor.