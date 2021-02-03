Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında uçuşlar yeniden başlıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında koronavirüs nedeniyle askıya alınan uçuşlar 15 Şubat itibarıyla tekrar başlayacak.
Karar, Rus hükümetinin internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, 15 Şubat tarihi itibarıyla Moskov-Bakü arasında haftada 2 uçuş, Moskova-Erivan arasında ise haftada 4 uçuş gerçekleştirilebilecek.
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 15:18
- 15:18
- 15:19
- 14:56
- 14:50
Sıradaki Haber
İran'ın AstraZeneca'dan aldığı aşıların teslimatı bu ay başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz