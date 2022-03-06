Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 43 bini çocuk olmak üzere 163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

"Rusya tüm koşulları yerine getirdi"

Ukrayna'nın Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesinin kesintiye uğramasından Kiev yönetiminin sorumlu olduğu savunulan açıklamada, "Rusya insani bir koridor oluşturulması için tüm koşulları yerine getirdi" sözleri kullanıldı.

"Ukrayna askerleri ateş açtı"

Ukrayna askeri birliklerinin insani yardım koridorunun belirlendiği zamanda Rus birliklerinin mevzilerine ateş açtığı ileri sürülen açıklamada, "Ukrayna tarafı, yabancılar da dahil olmak üzere binlerce sivil tutulduğu Harkiv ve Sumi'de çok sayıda insanın tahliyesine yönelik iş birliğini kesinlikle reddediyor" sözlerine yer verildi.