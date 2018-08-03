Rusya Golan Tepeleri'ne askeri polis konuşlandıracak

İran’ın Suriye’de kendisine tehdit oluşturacak binlerce füze stokladığından endişe duyan İsrail, Rusya'dan İran güçlerinin Suriye’yi tamamen terk etmesini talep etti.

TASS haber ajansında yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı İsrail-Suriye sınırı olan Golan Tepeleri'nde askeri polis konuşlandıracağını ve sekiz gözlem noktası kuracağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Elçisi Alexander Lavrentiev ise İran'a bağlı milislerin Golan Tepeleri'nden 85 km kadar geri çekildiğini, şu an İsrail için tehdit oluşturacak herhangi bir ağır ekipman ve silahın bölgede olmadığını açıkladı.

Lavrentiev, İsrail sınırının Esed rejimi tarafından kontrol edildiğini belirterek, "Biz tabii ki Suriye’de komşu ülkelerin çıkarlarını hesap ediyoruz. Putin de bununla ilgili açıklamalar yaptı. İsrail’in endişelerini de hesaba katıyoruz, İranlı güçleri İsrail sınırından 85 kilometre uzaklaştırmayı başardık" dedi.

İsrail-Rusya arasındaki yakınlaşma

İsrail Başbakanı Netanyahu, son altı ayda 3 kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşürken, ikili arasındaki en son görüşme 11 Temmuz'da Moskova'da gerçekleşmişti.

Görüşmede Netanyahu, Putin'e İran'ın Suriye'den ayrılması gerektiği ve İsrail'in her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edeceği mesajlarını vermişti.

Ziyaretin ardından Moskova'dan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esed ile sorunlarının olmadığını, İsrail'in Suriye'deki İran, Hizbullah ve DEAŞ varlığından rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Putin ve Netanyahu cuma günü telefonla görüşmüş, iki lider Ortadoğu'daki son gelişmeleri ve Suriye krizinin çözümüne dair sıkıntıları ele almıştı.

Kaynak: Reuters, AA