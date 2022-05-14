Rusya Finlandiya'ya elektrik tedarikini askıya aldı
Finlandiyalı operatör, Rusya'nın Finlandiya'ya elektrik tedarikini askıya aldığını açıkladı.
Finlandiya'nın şebeke operatöründen bir yetkili Cumartesi günü AFP haber ajansına açıklamada bulundu.
Yetkili, Rusya'nın enerji şirketi RAO Nordic'in arzı kesmekle tehdit etmesinin ardından Finlandiya'ya elektrik tedarikini bir gecede askıya aldığını açıkladı.
Timo Kaukonen, sarf malzemelerinin "gece yarısından beri sıfır olduğunu" söyledi.
Helsinki, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO üyeliğine başvurusunu duyurmaya hazırlanırken, RAO Nordic'ten Cuma günü yapılan açıklamada ödemelerle ilgili sorunları gerekçe göstererek arzı askıya alacağını duyurulmuştu.
Rusya: NATO'ya üye olurlarsa gereken önlemleri alırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
Grushko, NATO'nun Rus sınırlarına yakın bölgelerde nükleer güç konuşlandırması durumunda gerekli önlemleri alacaklarını söylemişti.