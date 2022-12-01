Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Donetsk'teki Kurdyumivka yerleşim birimini ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kurdyumivka yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurdyumivka yerleşim birimi tamamen kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Andriyivka, Bilogorivka ve Perşe Travnya yerleşim birimlerinin Rus güçlerince kontrol altına alındığı dün açıklanmıştı.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlatmıştı.
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