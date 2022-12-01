Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da trafik kazası: 2 turist öldü
[Temsili Fotoğraf: AP]
Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde yer alan Ebu Simbel Tapınağı'na giden bir otobüsle bir nakliye aracının çarpışması sonucu biri Çinli, biri İtalyan 2 turist öldü, 5 kişi yaralandı.
Mısır'da Asvan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asvan'dan Ebu Simbel'e turistleri taşıyan bir otobüs, Ebu Simbel kara yolunda bir ağır nakliye aracıyla çarpıştı.
Kazada biri Çinli, diğeri İtalyan 2 kişinin öldüğü, biri İtalyan, biri İngiliz ve biri İspanyol olmak üzere 3'ü turist 2'si Mısırlı 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ölü ve yaralıların Asvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.
Yaralanmaların morluklar ve yüzeysel yaralardan oluştuğu belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor.
Etiketler: Mısır Trafik Kazası
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