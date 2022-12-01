Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
14,5 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle ülkelerinden ayrıldı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Ukrayna Meclisi İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan itibaren 14,5 milyondan fazla Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini duyurdu.
Ukrayna Meclisi İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, savaş nedeniyle ülkeden ayrılanlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "24 Şubat'tan sonra 14,5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti ve bunlardan en az 11,7 milyonu AB ülkelerine gitti. 7,7 milyon kişi Avrupa'da geçici koruma hizmeti alıcısı olarak kayıtlıdır." bilgisini verdi.
Lubinets, devam eden savaş nedeniyle 4,7 milyon Ukraynalının da ülke içinde yerlerinden edildiklerinin altını çizdi.
Etiketler: Ukrayna Rusya Avrupa Birliği
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