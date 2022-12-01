Ukrayna Meclisi İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, savaş nedeniyle ülkeden ayrılanlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "24 Şubat'tan sonra 14,5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti ve bunlardan en az 11,7 milyonu AB ülkelerine gitti. 7,7 milyon kişi Avrupa'da geçici koruma hizmeti alıcısı olarak kayıtlıdır." bilgisini verdi.

Lubinets, devam eden savaş nedeniyle 4,7 milyon Ukraynalının da ülke içinde yerlerinden edildiklerinin altını çizdi.