Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Donetsk kentine saldırıda 20 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, "Kiev yönetiminin kontrolü altındaki topraklardan, Donetsk kentine Toşçka-U (Nokta-U) taktik füzeyle saldırı yapıldı" dedi.
Saldırıda sivillerin hedef alındığına işaret eden Konaşenkov, "Donetsk'in merkezinde misket bombasının patlaması sonucu 20 sivil öldü, aralarında çocukların bulunduğu 28 sivil ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı" ifadesini kullandı.
Konaşenkov, bunun "savaş suçu" olduğunu savundu.
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