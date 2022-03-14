Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de polis 5 evsizi öldüren zanlıyı arıyor
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin New York ve Washington DC şehirlerinde polis, son iki haftada 5 evsizi öldüren seri katili arıyor.
New York Belediye Başkanı Eric Adams ile Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından yapılan ortak açıklamada, 3-12 Mart arasında Washington'da 3, New York'ta silah ile öldürülen 2 evsizin katilinin tek bir kişi olduğuna inanıldığı duyuruldu.
Açıklamada, her 5 saldırıda da "failin öldürme şeklinin her bir cinayette yer alan genel durum ve kurbanların koşulları ile elde edilen kanıtların" benzer olduğu aktarıldı.
Şehirlerdeki evsiz nüfusun saldırıya en açık grup olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu zanlının en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edilmesi için polis teşkilatlarının ortak çalıştığı kaydedildi.
Etiketler: ABD
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