Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mart Çarşamba günü ABD Kongre üyelerine hitap edecek.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre üyelerine bir mektup gönderdi.
Mektupta, "Ukrayna Devlet Başkanı, 16 Mart Çarşamba günü sabah 09.00'da Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap edecektir" ifadesine yer verildi.
Mektupta ayrıca, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği desteğin süreceği vurgulandı.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy Ukrayna ABD Rusya
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