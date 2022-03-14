Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell üç ülkeyi kapsayan Balkanlar turunun ilk durağı olan Kuzey Makedonya’da üst düzey temaslarda bulundu.

Borrell ilk olarak Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile biraraya geldi.

Avrupa Birliği’nin genişleme süreci görüşmenin öncelikli gündem maddesiydi.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin başlatılmasının Birlik açısından bir güven testi niteliğinde olduğunu söyledi.

"Batı Balkanların AB entegrasyonu" vurgusu

Kuzey Makedonya’nın güvenilir bir müttefik olduğunu söyleyen Borrell, yeni jeopolitik gerçekliğin, Batı Balkanların AB entegrasyonunu daha da önemli kıldığını vurguladı.

AB yetkilisi Üsküp’te Başbakan Dimitar Kovaçevski ile de biraraya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada da Kuzey Makedonya’ya ivedilikle müzakere tarihi verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.



Konuk diplomat, ülkenin kriterleri doldurduğunu belirterek AB üyeliğine olan desteğini yineledi.

"Avrupa’nın tek sesliliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var"

Başbakan Dimitar Kovaçevski, küresel istikrarsızlığın hakim olduğu bir dönemde Avrupa’nın tek sesliliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bölgedeki tüm ülkeleri teyakkuzda olmaya sevk ettiğini söyleyen Kovaçevski, üyelik sürecinin hızlandırılmasının Avrupa’nın istikrarına katkı sağlayacağını söyledi.

Ukrayna’daki savaş konusunda NATO üyesi olarak Kuzey Makedonya’nın müttefikleri ile ortak politika izlediğinin altını çizdi.

AB yüksek temsilcisi Josep Borrell, Üsküp ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya Meclis Başkanı, Dışişleri ve Savunma Bakanları ile de biraraya gelecek.

Borrell, Kuzey Makedonya’nın ardından Arnavutluk ve Bosna-Hersek‘te de temaslarda bulunacak.