Rusya Dışişleri Lavrov Batı'yı suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başkanlığında düzenlenen üst düzey katılımlı oturumda, Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin konuşmasında salonda bulunmayan ve Zelenskiy ayrıldıktan sonra salona gelerek konuşan Lavrov, NATO'yu yıllarca Moskova'yı dinlememekle suçladı.

Lavrov, "NATO, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün tekliflerini dinleseydi, Avrupa'daki krizi engelleyebilirdi." ifadesini kullandı.

Batı'nın Soğuk Savaş sonrasında kendi ihtiyaçları doğrultusunda insanlığın kaderini belirleme çabasına girdiğini belirten Lavrov, "Bu da küresel istikrarsızlık ve yeni gerginlik alanlarının oluşmasına yol açtı." diye konuştu.

Lavrov, Avrupa Birliğinin Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili "savaş olmasa hemen üyelik gerçekleşirdi" ifadelerini eleştirerek, "Türkiye ve Sırbistan halen bekleyecek ama Naziler sırayı atlayarak AB safına katılabilecek." dedi.

"Rusya günlük olarak savaş suçu işliyor"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, BM Şartı'nın "tüm ulusların egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması" yönündeki en temel prensibini ihlal ettiğini söyledi.

Rusya'nın nükleer tehdidini sürekli kullandığını belirten Blinken, "Rusya, Ukrayna'da günlük olarak savaş suçu ve insanlığa karşı suç işliyor." ifadesini kullandı.

Rusya'yı aynı zamanda açlığı silah olarak kullanmakla suçlayan Blinken, diğer taraftan Türkiye ve BM sayesinde ortaya çıkan Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde küresel gıda fiyatlarının düştüğünü anımsattı.

Blinken, "Bir ülkenin BM ve değerlerine bu kadar saygısızlık edip bir de BM Güvenlik Konseyinde daimi üye olması esasen tahayyül edilemez bir durum." diye konuştu.