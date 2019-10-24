Reuters'ın Rus haber ajanslarına dayandırdığı habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG'nin sınırdan çekilmeye başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, 23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahlarının, 30 kilometrenin dışına çıkarılacağı konusunda mutabakata varılmıştı.

150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters