Rusya Dışişleri Bakanlığı: Nijer'deki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Nijer'de bir grup askerin başkanlık sarayını ablukaya aldığını ve Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u devirdiğini duyurduğunu hatırlattı.

Nijer'deki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini vurgulayan Zaharova, "Çatışmanın taraflarını güç kullanmaktan kaçınmaya ve tartışmalı tüm sorunları barışçıl ve yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Nijer halkının yararına iç barışı yeniden tesis etmek adına bu iç siyasi krizin hızlı şekilde çözülmesini beklediklerini kaydeden Zaharova, "Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askerler tarafından derhal serbest bırakılmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir grup asker yönetime el koydu

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yönetimi, 26 Temmuz'da askeri darbe ile devrilmiş ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koymuştu.

Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.