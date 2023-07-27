Parçalı Bulutlu 37ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2023 14:42

Nijer ordusu, darbecilere destek verdiğini açıkladı

Nijer Silahlı Kuvvetleri, ülkede kan dökülmemesi adına yönetime el koyan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurları desteklediklerini duyurdu.

Nijer ordusu, darbecilere destek verdiğini açıkladı

Nijer ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için darbe bildirisini desteklemeye karar verdikleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, olayın hala darbe girişimi olduğu ve sonuçlanmadığını söylemiş, Nijer halkını da bu girişime karşı çıkmaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Bazoum da Twitter hesabından "Zorlukla elde edilen kazanımlar korunacak, demokrasiyi ve özgürlüğü isteyen tüm Nijerliler bunu görecek." paylaşımını yapmıştı.

Bazoum'un darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarına karşı ordu güçlerinin desteğini beklediği ancak ordunun buna yanaşmadığı iddia edilmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına arabulucu olarak görevlendirilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un gün içinde 2 grupla da görüşmesi bekleniyor.

Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest bırakılması için protesto düzenlemişti.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup asker dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okumuş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Sıradaki Haber
Roma'da İmparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
15:14
İngiltere: Filistin meselesinde iki devletli çözümün ilerlemesini görmek Ürdün ile ortak arzumuz
15:08
BM Yüksek Komiseri Türk: Nijer'deki askeri darbe girişimini en güçlü şekilde kınıyorum
15:14
Davutoğlu'ndan CHP Lideri'ne 'protokol' tepkisi
14:55
Kılıçdaroğlu'ndan vekillere: Parti içi tartışmaları medyaya taşımayın
15:18
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
Hasta ve yaralı yarış atları, sağlık ekibinin uyguladığı tedaviyle pistlere dönüyor
Hasta ve yaralı yarış atları, sağlık ekibinin uyguladığı tedaviyle pistlere dönüyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ