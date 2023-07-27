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Dünya
AA 27.07.2023 14:43

Çin'de bir deprem izleme merkezinin ABD kaynaklı siber saldırıya uğradığı iddia edildi

Çin'deki Vuhan Deprem İzleme Merkezinin ABD kaynaklı olduğu değerlendirilen siber saldırıya maruz kaldığı öne sürüldü.

Çin'de bir deprem izleme merkezinin ABD kaynaklı siber saldırıya uğradığı iddia edildi

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın özel haberine göre, Vuhan'daki Acil Durum Yönetimi Bürosu, denizaşırı bir ülkeden kentin deprem izleme merkezine siber saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bunun üzerine Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi ve Çinli internet güvenlik şirketi 360, teknik analiz için ortak bir inceleme ekibi kurdu.

İncelemede Vuhan Deprem İzleme Merkezinin bazı ağ ekipmanlarının denizaşırı bir kuruluş tarafından saldırıya uğradığı tespit edilirken, saldırıya maruz kalan merkezin siber saldırıdan etkilenen ekipmanı derhal kapattığı ve olayın soruşturulması için kamu güvenlik yetkililerine bildirdiği kaydedildi.

Vuhan kamu güvenlik bürosu yetkilileri de yurt dışı kaynaklı bir Truva atı programının Deprem Merkezi’nin sistemlerine saldırdığını doğruladı.

Konuyu soruşturan uzmanlar, siber saldırının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtirken, saldırıyı gerçekleştiren "bilgisayar korsanlarının yabancı bir ülke hükümetiyle ilişkili olduğunu" kaydetti.

Ön bulguların ABD'yi işaret ettiği iddiası

Global Times'a konuşan kaynaklar, ön bulguların siber saldırının ABD hükümeti destekli bilgisayar korsanları tarafından yapıldığını gösterdiğini savundu.

360 güvenlik şirketinin konuya ilişkin incelemesinde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) Çin'deki en az yüzlerce önemli yerli bilgi sistemine daha önce de siber saldırılar gerçekleştirdiği iddia edilirken, Truva atı programı vasıtasıyla NSA’ya bilgi aktarımı yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Çin'in ulusal güvenliğine ciddi tehdit oluşturan siber saldırıları kınayarak ülkenin siber güvenliğini korumak için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

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