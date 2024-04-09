Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2024 00:16

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin'i ziyaret etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşı, ikili işbirliği ve uluslararası konuların ele alınacağı 2 günlük resmi ziyaret için Çin'e geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin'i ziyaret etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pekin'e varışında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü. Görüşmeye ilişkin henüz iki taraftan da açıklama yapılmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bakanların görüşmede, "Ukrayna ve Asya-Pasifik'teki durum, ikili ve uluslararası alandaki işbirliği konularını ele alacağını" bildirdi.

Ziyaretin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ay içinde Çin'e yapması beklenen ziyaret için hazırlık olduğu tahmin ediliyor.

Çin'in, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Hint-Pasifik bölgesinde gerilimin ve cepheleşmenin arttığı bir dönemde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Rusya ile yakınlaştığı ve uluslararası konularda eşgüdümü artırdığı gözleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, Mart 2023'te düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden seçilerek iktidarını 3'üncü döneme taşıdıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı. 18 Mart'ta yapılan seçimlerde yeniden seçilen Putin'in de seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yapacağı öngörülüyor.

ETİKETLER
Rusya Çin
Sıradaki Haber
BM: İsrail mart ayında Gazze'ye yapılacak yardımların yarısından fazlasını engelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Kağıthane'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
01:20
Bursa'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
00:28
Yeni ateşkeste teklif esir takası ve Filistinlilerin 'şartlı' dönüşü
00:21
Bakan Tunç'tan "Filistin" paylaşımı: Desteğimizi sürdüreceğiz
23:56
Adana'da saman balyalarının istiflendiği alanda yangın
23:55
BM: İsrail mart ayında Gazze'ye yapılacak yardımların yarısından fazlasını engelledi
Milyonlarca kişi 2024'ün ilk tam Güneş tutulmasını gözlemledi
Milyonlarca kişi 2024'ün ilk tam Güneş tutulmasını gözlemledi
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da son teravih namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da son teravih namazı kılındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ