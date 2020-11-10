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Rusya Devlet Başkanı Putin, kabinedeki değişiklikleri onayladı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabinede bazı bakanları değiştiren kararnameyi onayladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya Enerji Bakanlığı görevine Nikolay Şulginov atanırken, eski Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Başbakan Yardımcısı oldu.
Ulaştırma Bakanlığı görevine Vitaliy Savelyev atanırken, İnşaat Bakanlığı görevine İrek Fayzullin, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı görevine ise Aleksandr Kozlov atandı.
Etiketler: RusyaSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 17:51
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