Haber Giriş: Kaynak: AA
İsveç'te camiye mektupla 'tehlikeli madde' gönderildi
[Fotoğraf: AA]
İsveç'in Malmö kentinde İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildi.
Konuya ilişkin açıklamayı İsveç Güney Emniyet Müdürü Kim Hild yaptı.
Söz konusu maddenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Hild, "Soruşturmanın selameti açısından maddenin içeriğini şimdi açıklayamayız. Olayda kimse yaralanmadı. Uzman ekiplerimiz mektubun içindeki maddeyi araştırıyor." ifadesini kullandı.
Hild, cami etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Etiketler: İslam DüşmanlığıSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 17:48
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