Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta 52 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 52 artarak, 11 bin 432'ye yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 577 kişide COVID-19 tespit edildi.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 432'ye, vaka sayısı ise 505 bin 310'a çıktı.
Açıklamada bir günde 2 bin 432 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 434 bin 665'e ulaştığı kaydedildi.
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