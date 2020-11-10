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Azerbaycan'da bayram havası hakim
Azerbaycan halkı, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ topraklarının kurtarıldığı haberini vermesi üzerine sokaklara döküldü.
Uğrunda yüzlerce şehit verilen, işgal sonrası 1 milyona yakın Azerbaycanlının terk etmek zorunda kaldığı topraklar yeniden asıl sahibine döndü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in müjdeyi vermesiyle halk sokaklara döküldü.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 17:01
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