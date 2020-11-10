Geçici Başbakan Hassan Diyab, başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen Yüksek Savunma Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ülkede 14-29 Kasım tarihleri arasında genel karantinaya gidileceğini ve birtakım kısıtlamalar getirileceğini belirten Diyab, "Lübnanlılar önlemlere uyarsa enfekte kişi sayısını azaltarak salgını kontrol altına almayı başarırız ve insanları kurtarmış oluruz." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın önlemlerin kaldırılmasına ve salgında kontrol kaybına neden olduğuna dikkati çeken Diyab, "Vaka sayılarında kırmızı seviyeye ulaştık." diye konuştu.

Hastanelerin kritik hastaları kabul edemediklerini ve tehlikeli bir aşamaya ulaştıklarını aktaran Diyab, Lübnan'daki COVID-19 vakalarının artmaya devam etmesi halinde karantina ve kısıtlamaların süresinin uzatılabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 732'ye, vaka sayısının 95 bin 355'e, iyileşenlerin sayısının da 52 bin 667'ye ulaştığını duyurmuştu.

