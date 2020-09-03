"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, "Ad5-nCoV" adlı aşı adayının çalışmaları, Rus ilaç üreticisi Petrovax iş birliğinde Moskova'da yürütülecek.

CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-nCoV" adlı aşı adayı için de eylülden itibaren dünyanın farklı ülkelerinde 3'üncü aşama denemelere başlanması hedefleniyor. 3'üncü aşama denemeler için Pakistan, Suudi Arabistan, Brezilya, Rusya ve Şili'de çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüsle insan vücuduna COVID-19'un genetik bileşenlerini aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCoV'un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemeleri Çin'de yürütülmüştü.

Çin'deki aşı çalışmaları

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de de 8 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü 1'inci, 4'ü 2'nci ve 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Wuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

CanSino'nun aşı adayı dışında Sinopharm'ın Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği aşı adayları ve SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

33 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde COVID-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyonu aşarken, 867 binden fazla kişi hayatını kaybetti.