Almanya'nın, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin noviçok gazıyla zehirlendiğini iddia etmesi, gözleri yeniden Rusya'ya çevirdi.

Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan kriz aslında yeni değil.

Son 20 yılda, casusluk ve suikast iddialarıyla tansiyon sık sık yükseldi, en çok da Londra-Moskova hattında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in meşhur muhaliflerinden eski KGB ajanı Aleksander Litvinenko cinayeti onlardan biriydi.

Litvinenko, Rusya'dan kaçarak İngiltere'ye sığınmış, 2006 yılında Londra'da bir barda görüştüğü Rus ajanlar tarafından zehirlenerek öldürülmüştü.

Bu olay, İngiltere-Rusya ilişkilerinde önemli bir kırılma noktası oldu.

Skripal krizi

Bir başka gerilim, 2018'de yaşandı. İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalışan Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızı İngiltere'de kimyasal gaza maruz kaldı.

Navalny gibi noviçok türü sinir gazıyla zehirlenen baba-kız hayatta kalmayı başardı.

Ancak bu olayla birlikte iki ülke ilişkileri yeniden durma noktasına geldi.

Hem İngiltere hem de bazı Batılı ülkeler 150'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etti.

"Rusya'ya yaptırımlar işe yaramayacak"

Manchester Üniversitesi'nden Rus Çalışmaları Profesörü Stephen Hutchings, Rusya-Batı arasındaki gerilimi TRT Haber'e değerlendirdi.

Hutchings, Navalyn'in İngiltere ya da bir başka Avrupa ülkesinde deü,l, Rusya topraklarında zehirlenmesinin durumu farklı kıldığını söyledi.

Peki, Rusya-Batı ilişkileri daha da zorlanırsa sınır dışı olayları yeniden yaşanır mı?

Hutchings'd göre yaptırımlar Rus ekonomisini etkilemedi ve Putin'in tavrı değişmedi.

"Geçmişte yaptırımlar uygulandı, diplomatlar sınır dışı edildi. Skripal'in zehirlenmesi sonrasında da bunlar uygulandı. Bunun işe yaradığını düşünmüyorum. Bu yaptırımlar, Rus ekonomisini etkilemedi, Putin'in tavrı da değişmedi."

İngiliz profesör, Navalny'nin tedavisini üstlenen Almanya'nın tavrının, süreci belirleyeceğini söyledi.