Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Bulgar diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. İstenmeyen kişi ilan edilen Bulgar diplomatların sayısına dair detay verilmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin’in Bakanlığa çağrılarak, Bulgar Büyükelçiliğinde çalışan personelin "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği vurgulandı.
“Söz konusu önlem, bu yıl martta Bulgar tarafının hiçbir motivasyonu olmayan kararla Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğindeki 10 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmesine cevap olarak alınmıştır.”
Bakanlığın açıklamasında "istenmeyen kişi" ilan edilen Bulgar diplomatların sayısına ilişkin detay verilmedi.
Etiketler: Bulgaristan Moskova Rusya
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