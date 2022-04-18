Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Londra'da başbakanlık ofisinin bulunduğu Whitehall Caddesi kapatıldı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
İngiltere'de Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın da bulunduğu cadde güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın da bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, Whitehall Caddesindeki Kraliyet Atlı Muhafızları’nda yaşanan bir olay nedeniyle 29 yaşındaki bir erkeğin göz altına alındığı kaydedilirken olaya ilişkin detaya yer verilmedi.
Etiketler: İngiltere
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