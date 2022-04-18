İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın da bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.



Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, Whitehall Caddesindeki Kraliyet Atlı Muhafızları’nda yaşanan bir olay nedeniyle 29 yaşındaki bir erkeğin göz altına alındığı kaydedilirken olaya ilişkin detaya yer verilmedi.