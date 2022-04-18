Filipinler'in başkenti Manila'dan yola çıkarak Talisay şehri açıklarına ulaşan bir kargo gemisinden Pazar sabahı yardım sinyali gönderildi.



Çıkan yangına beş gemi müdahale etti, mürettebattan 16 kişi kurtarıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği yaralanan 3 personelin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.