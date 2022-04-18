Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Filipinler'de yük gemisinde yangın: 1 ölü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Filipinler'in Talisay kenti açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Filipinler'in başkenti Manila'dan yola çıkarak Talisay şehri açıklarına ulaşan bir kargo gemisinden Pazar sabahı yardım sinyali gönderildi.
Çıkan yangına beş gemi müdahale etti, mürettebattan 16 kişi kurtarıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği yaralanan 3 personelin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
Etiketler: Filipinler Orman Yangını
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