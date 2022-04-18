Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğu ileri sürüldü.

Bu rakamın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Ulusal Muhafızları ile yabancı paralı savaşçıları içerdiği ifade edilen açıklamada, çok sayıda Ukraynalı askerin ordudan firar ettiği iddia edildi.

Ayrıca Bakanlık, Ukrayna'nın 3057. askeri birliği ve bu birliğe bağlı Azov taburuna ait olduğu ileri sürülen kayıplar listesini yayımladı.

Zelenskiy: 3 bine yakın asker öldü, 10 bin asker yaralandı

Ukrayna tarafından elde edildiği ileri sürülen liste, savaşta ölen ve yaralı askerlerin bilgilerini içeriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen hafta, savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını açıklamıştı.