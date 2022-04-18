Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kalp krizi sırasında harap olan hücreleri yenileme yöntemi bulundu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere'de yapılan bilimsel bir araştırmada, kalp krizi sırasında hasar gören kalp hücreleri iyileştirildi. Koronavirüs aşısında kullanılan teknolojiyle yapılan çalışma, iki yıl içinde insanlar üzerinde de denenecek.
Koronavirüs aşısı kalp için umut oldu. İngiltere'de King's College London araştırmacıları tıpta çığır açacak bir araştırmaya imza attı.
Araştırmacılar laboratuvar ortamında, koronavirüs aşısının geliştirilmesinde kullanılan yöntemden yararlandı. Böylece, sağlıklı kalp hücrelerinin üretilmesini sağlayan proteinlerin genetik kodu çözüldü.
İngiltere'de çarpıcı hücre deneyi
Araştırmaya göre kriz sırasında harap olan kalp hücrelerinin yenilenmesine olanak tanınacak. Ayrıca kriz sırasında kalbe yapılacak bir enjeksiyonla hücrelerin harap olmasının da önüne geçilebilecek.
Çalışmanın insanlar üzerinde denenmesi de hedefleniyor. Bu deneylerin, iki yıl içinde başlaması öngörülüyor.
Etiketler: Bilimsel Araştırma İngiltere
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