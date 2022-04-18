UNHCR mülteci ajansının aktardığına göre, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 4 milyon 934 bin 415 kişi ülkeyi terk etti.

BM'nin Uluslararası Göç Örgütü, çoğu öğrenci ve göçmen işçi olmak üzere yaklaşık 215 bin üçüncü ülke vatandaşının da komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.

Bu, toplamda beş milyondan fazla insanın Ukrayna'dan kaçtığı anlamına geliyor.