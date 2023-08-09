Rusya: Batı’nın Ukrayna’ya yardımı 160 milyar doları aştı

Şoygu, bakanlık yetkilileriyle Rusya’nın batı sınırlarının askeri olarak güçlendirilmesi, Leningrad ve Moskova askeri bölgelerinin oluşturulmasına ilişkin yaptığı toplantıda konuştu.

Batı ülkelerinin Ukrayna’ya destek vermeye devam ettiğini belirten Şoygu, “Kolektif Batı, kukla Kiev rejimine benzeri görülmemiş bir destek vererek Rusya’ya karşı vekalet savaşı yürütüyor.” dedi.

Şoygu, geçen yıl şubat ayından bu yana Ukrayna’nın Batı’dan yüzlerce tank, 4 binden fazla zırhlı araç, 1000’den fazla topçu sistemi, düzinelerce Batı üretimi çok namlulu roketatar ve hava savunma füze sistemi aldığını dile getirerek, “NATO, AB ve onların ortaklarından gelen toplam yardım miktarı 160 milyar doları aştı.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda ABD’nin Ukrayna’ya sürekli olarak müttefiklerinden daha uzun menzilli füze ve ölümcül silahlar gönderdiğine dikkati çeken Şoygu, mayıs ayında da İngiltere’nin uzun menzilli güdümlü “Storm Shadow” füzelerini Ukrayna’ya teslim ettiğini hatırlattı.

Şoygu, Ukrayna ordusunun Batı tarzı topçu sistemleri için artan mühimmat sıkıntısı karşısında Washington’un uluslararası sözleşmeyle yasaklanan misket bombalarını yardım paketine dahil ederek “savaş suçu” işlediğini, NATO ülkelerinin aktif olarak Kiev’e F-16 savaş uçakları tedariki için çalıştığını söyledi.

“İsveç’in NATO’ya gelecekte girmesi istikrarsızlaştırıcı faktör”

Batı'nın savaş alanındaki durumu kendi lehine çevirmek için mevcut kaynaklarının önemli bir bölümünü Ukrayna'ya yatırmaya hazır olmasının, çatışmanın daha da tırmanması için ciddi riskler yarattığına vurgu yapan Şoygu, Rusya’nın askeri güvenliğine yönelik tehditlerin batı ve kuzeybatı stratejik yönlerinde arttığını dile getirdi.

Bakan Şoygu, “Ciddi bir istikrarsızlaştırıcı faktör ise Finlandiya’nın NATO’ya girmesi, İsveç’in gelecekte NATO’ya girmesidir.” şeklinde konuştu.

Helsinki’nin ittifaka katıldıktan sonra Rusya’nın NATO bloku ile kara sınırlarının iki katına çıktığına işaret eden Şoygu, Finlandiya topraklarına NATO ilave askeri birlikleri ve silahlarının yerleştirileceğini kaydetti.

“Polonya ‘kıtanın en güçlü ordusunu kurmak için’ silah satın alıyor”

Şoygu, Polonya’nın, ABD’nin Rusya karşıtı politikasının ana aracı haline geldiğini, Polonya’nın militarizasyonu ve Varşova’nın “kıtanın en güçlü ordusunu kurma” niyetini açıklamasının bu yönde risk oluşturduğunu kaydetti.

Varşova'nın bu kapsamda ABD, İngiltere ve Güney Kore’den savaş uçakları dahil silah alımına başladığını bildiren Şoygu, “Bunun dışında, görünüşte Batı Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak için düzenli olarak sözde Polonya-Ukrayna bağlantısı oluşturma planları var. Aslında bu planlar, bu bölgenin müteakip işgali içindir.” diye konuştu.

“Rusya-Belarus Birlik Devleti etrafında 360 bin asker konuşlu”

Doğu Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin de dikkate alınmasıyla Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırlarının yakın çevresinde yaklaşık 360 bin asker, 8 bin tank ve zırhlı araç, 6 bin topçu sistemi, 650 uçak ve helikopter konuşlandırıldığını kaydeden Şoygu, NATO bloğunun bölge dışı devletlerdeki askerlerinin sayısının geçen yılın şubat ayından bu yana 2,5 kat artarak 30 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Sergey Şoygu, sözlerini, “Rusya'nın askeri güvenliğine yönelik bu tehditler, zamanında ve uygun bir yanıt verilmesini gerektiriyor. Onları etkisiz hale getirmek için gerekli önlemleri toplantıda tartışacağız ve uygun kararlar alacağız.” diye tamamladı.