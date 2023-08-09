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Dünya
AA 09.08.2023 14:25

Yayın kuruluşu ABC, X'teki birçok hesabını kapatma kararı aldı

Avustralya'nın kamu yayın kuruluşu ABC, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesaplarının çoğunu kapatma kararı aldığını duyurdu.

Yayın kuruluşu ABC, X'teki birçok hesabını kapatma kararı aldı
[Fotograf: AA]

The Guardian'ın haberine göre, ABC, "@abcnews, @abcsport, @abcchinese ve @abcaustralia" hesapları haricinde X platformundaki tüm hesaplarını kapatacağını duyurdu.

Elon Musk'a ait platformdaki "kötü niyetli etkileşimleri" ve "masrafları" gerekçe olarak gösteren ABC, kanalın içeriklerinin diğer sosyal medya platformlarında paylaşılmasının daha iyi olacağını kaydetti.

ABC Genel Müdürü David Anderson, kanalda yayınlanan bazı program hesaplarını kapatmalarının, Musk'ın platformu satın almasının ardından yaygınlaşan "kötü niyetli etkileşimleri" azalttığını belirtti.

Anderson, "X, güvelik ekiplerini azaltıyor. Platformun daha masraflı olmasına sebep olacak yeni ücretler koyuyorlar." dedi.

ABC'nin sosyal medyadaki takipçilerinin büyük çoğunluğunun Youtube, Facebook, Instagram ve Tiktok platformlarında olduğunu belirten Anderson, dikkatlerini bu uygulamalara yoğunlaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

ABC'nin bu kararı, kanalın finansal kaynaklarını Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarda içerik üretimine yönlendirmesinden sonra açıklandı.

ABD'de kamu bağışlarıyla fonlanan Ulusal Halk Radyosu (NPR), sosyal medya platformu Twitter'ın, hesaplarına "devlete bağlı medya" ifadesini eklemesi nedeniyle 12 Nisan'da platformdaki paylaşımlarını durdurma kararı almıştı.

ABD merkezli yayın kuruluşu PBS de nisan ayında platformdan çekilmişti.

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