İran'ın süpersonik seyir füzesi geliştirmek için gerekli teknolojiyi elde ettiği iddia edildi

"İran'ın yeni nesil seyir füzesi" olarak nitelendirilen süpersonik füzesinin şu anda test aşamasında olduğu ve bunun ülkenin savunma kapasitesinde "yeni bir sayfa" açacağı ifade edildi.

İran, 6 Haziran'da "Fettah" adı verilen 1400 kilometre menzilli hipersonik balistik füzesini başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katıldığı törenle duyurmuştu.

Ses hızından (saniyede 343 metre) 5 kata kadar süratli hareket eden füzeler "süpersonik" olarak adlandırılıyor. Ses hızından en az 5 kat süratli hareket eden füzelere ise "hipersonik" ismi veriliyor. Bu tür füzeler sahip oldukları yüksek hızlar nedeniyle hava savunma sistemlerini aşabiliyor.