Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile ABD ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Aralık'ta video konferans yoluyla görüşme yaptığı hatırlatılan açıklamada, ABD ile güvenlik diyaloğunun önemi vurgulandı.

Açıklamada, "Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin bozulmaya devam ettiği ve kritik noktaya geldiği zamanda, böyle bir diyaloğa acilen ihtiyaç duyulmaktadır." denildi.

NATO'nun doğuya ilerleyişinin altı çizildi

Rusya'ya karşı artan meydan okumanın kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, NATO üyesi ülkelere ait uçakların Karadeniz'de Rus sınırlarının yakınlarında "kışkırtıcı" uçuşlar yaptığı belirtildi.

Ukrayna'nın NATO'ya "çekme" yönünde adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu tür sorumsuz davranış, güvenliğimiz için kabul edilemez tehditler oluşturmakta, ilgili taraflar için Avrupa'da büyük sorun yaratacak ciddi askeri riskleri kışkırtıyor." ifadesine yer verildi.

NATO'nun son yıllarda doğuya doğru ilerlediğine dikkati çekilen açıklamada, Rusya'nın bu konudaki endişelerinin kayda alınmadığı vurgulandı.

ABD'ye "Avrupa'ya silah yerleştirmeme" çağrısı

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de belirttiği gibi belirli bir süre içinde eşit ve bölünmez güvenlik ilkesi temelinde NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi ve Rusya'nın batı sınırlarında tehdit oluşturan silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engelleyen ciddi uzun vadeli yasal garantiler üzerinde çalışılması konusunda ısrar ediyoruz."

Rusya ile ABD ve NATO savunma kurumları arasında düzenli diyaloğun yeniden sağlanması gerektiğine işaret eden açıklamada, ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında olmayan silahları Avrupa'ya yerleştirmeme çağrısında bulunuldu.