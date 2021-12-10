Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Ağdam’da kurulan Türk Rus Ortak İzleme Merkezi’ni ziyaret etti.

Tank Kurmay Albay Turan Ertürk, Büyükelçi Bağcı'ya İzleme Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"Bin 37 gözlem"

Albay Turan Ertürk, "Türk ve Rus taraflarına ait İHA'lar ile toplam bin 37 saat gözlem yapılmış, veriler karşılıklı değerlendirilerek kayda geçirilmiştir." dedi.

Türk İHA’larından gelen görüntüleri izleyen Büyükelçi Cahit Bağcı, ardından gözlem merkezinde askerler için hazırlanan sosyal alanları inceledi.

"İhlaller varsa hızlıca raporlanıyor ve müdahale ediliyor"

Cahit Bağcı, gözlemlerinin ardından TRT ve Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulundu:

"Aldığımız bilgiler ateşkesin korunduğuna yönelik. Çok sınırlı sayıda ihlaller varsa da bunlar hızlıca raporlanarak müdahale ediliyor. Ateşkesin korunması sağlandığı görülmektedir."

Güvenliği Azerbaycan askerleri sağlıyor

Ağdam’ın Merzili yerleşim yeri yakınlarında 4 hektar araziye kurulu gözlem merkezinde Türkiye ile Rusya'dan 60’ar asker görev yapıyor.

Merkezin güvenliğini de Azerbaycan askerleri sağlıyor.