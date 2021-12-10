Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 18:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AB'den Wagner'e yaptırım hazırlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa Birliği, Rus Wagner şirketine yaptırıma hazırlanıyor. Üye devletlerin Dışişleri Bakanları'nın gelecek hafta yapacağı toplantıda Wagner'in faaliyetlerinin görüşülmesi ve şirkete yönelik bir dizi yaptırımın ilan edilmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği'nin (AB) gündeminde, adını Ukrayna, Suriye ve Libya'daki paralı asker gücüyle duyuran Rus güvenlik şirketi Wagner var.
Fransız Haber Ajansı AFP diplomatik kaynaklarına dayandırarak, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda, Wagner'e yönelik yaptırım kararları alabileceğini duyurdu.
Toplantıda şirket ile birçok isme yönelik varlıkların dondurulması ve giriş yasağı gibi yaptırım uygulanması planlanıyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Rusya
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