Avrupa Birliği'nin (AB) gündeminde, adını Ukrayna, Suriye ve Libya'daki paralı asker gücüyle duyuran Rus güvenlik şirketi Wagner var.

Fransız Haber Ajansı AFP diplomatik kaynaklarına dayandırarak, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda, Wagner'e yönelik yaptırım kararları alabileceğini duyurdu.

Toplantıda şirket ile birçok isme yönelik varlıkların dondurulması ve giriş yasağı gibi yaptırım uygulanması planlanıyor.

