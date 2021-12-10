Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 125 bin 546 artışla 49 milyon 664 bin 506'ya çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1420 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 794 bin 648'e ulaştı.

California 5 milyon 146 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 370 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında ilk sırada

California can kaybında da 75 bin 178 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 452’ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 7 oldu.

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76’sına en az bir doz, yüzde 64,3’üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 24,9’una ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 237,4 milyon kişiye ilk doz, 200,7 milyon kişiye ikinci doz, 49,9 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.