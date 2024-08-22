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Dünya
AA 22.08.2024 22:39

Rusya Başsavcılığı: Eski Nazi askeri Hunka'yı Interpol'ün arananlar listesine aldırdık

Rusya Federasyonu Başsavcılığı, Ukrayna kökenli eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol) arananlar listesine eklendiğini duyurdu.

Rusya Başsavcılığı: Eski Nazi askeri Hunka'yı Interpol'ün arananlar listesine aldırdık
[Fotograf: AP]

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, en az 500 Sovyet vatandaşının öldürülmesine karışan eski Nazi askeri Hunka’nın iadesi için geçen yıl aralık ayında Kanada yönetimine talep gönderildiği hatırlatıldı.

Ancak Kanada yetkili makamlarının "cezanın kaçınılmazlığı" ilkesini ihlal ederek Hunka’yı iade etmeyi reddettiği kaydedilen açıklamada, "Bazı ülkelerin Nazizm ile mücadele konusundaki isteksizliğine rağmen başsavcılık, Hunka'nın Interpol veri tabanına dahil edilmesi yönünde olumlu bir karar aldırmayı başardı. Soykırım sanığının uluslararası alanda aranması sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hunka’nın herhangi bir devletin topraklarında bulunduğunun tespit edilmesi halinde Rus yetkili kurumlarının iade talebi göndereceği ifade edildi.

Hunka, Kanada Parlamentosunda alkışlarla karşılanmıştı

Geçen yıl 22 Eylül’de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kanada Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmanın ardından Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, salonda bulunan 99 yaşındaki Ukrayna kökenli Yaroslav Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtmış ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kalmış, tepkilerin ardından istifa etmişti.

Daha sonra Kanada Başbakanı Trudeau, parlamentoda yapılan oturumda eski Nazi askeri Hunka'nın alkışlanmasını "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

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